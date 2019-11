Padel consagrou campeões regionais

O Padel madeirense consagrou no passado fim-de-semana os novos campeões regionais da modalidade, numa competição disputado nos campos do Centro de Padel e Lazer, que contou com um total de 53 duplas que proporcionaram bonitos espectáculos ao longo de cinco dias de competição e dividida por seis escalões distintos.

No escalão Femininos 3, Joana Barros/Francisca Gonçalves ( CT Funchal...