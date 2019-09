Outubro será ‘quente’ no Casino da Madeira

Continua a ser um dos espaços mais procurados no fim-de-semana por quem quer sair à noite e dançar. Referimo-nos ao Copacabana, a discoteca do Casino da Madeira, o maior centro de diversão da ilha. “Os últimos anos têm sido incríveis, os convidados e as festas temáticas sucedem-se, e o mês de Outubro não será excepção”, começa por revelar Márcio Costa, director artístico do Casino...