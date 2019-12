Num histórico recente preocupante, o Marítimo voltou a ser goleado pelo Benfica, no Estádio da Luz, sofrendo ontem uma derrota por 4-0, num jogo em que Carlos Vinícius contribuiu com um ‘hat-trick’.

Antevia-se complicada a tarefa de José Gomes no seu jogo de estreia no comando técnico do Marítimo. E assim foi, apesar da boa entrada da equipa da Madeira – a primeira a ameaçar o golo...