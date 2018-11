Otus Mauli levam Música à Capela

É já no próximo sábado, dia 1 de Dezembro, pelas 20h30, que os Otus Mauli actuam na Capela de São Tiago (Ponta do Sol), num concerto integrado no evento ‘Música nas Capelas’, organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol em parceria com a Associação Retoiça.

Os Otus Mauli (nome científico da primeira espécie de mocho a extinguir-se no Arquipélago da Madeira e restante Macaronésia),...