Lido com tecnologia diariamente, até tenho acesso privilegiado a algumas notícias, escrevo esta rubrica e aos microfones da rádio pública, falo e comento as novidades da semana, mas há modas e novidades que me escapam, talvez, até por desinteresse ou mesmo por me passarem ao lado.

Comecei a reparar há uns tempos nos movimentos de dança, nas tendências de gestos que via algumas crianças...