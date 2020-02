A Associação Desportiva ‘Os Profetas’ deu o pontapé de saída, no passado sábado com o seu primeiro torneio de padel, tendo inclusive, conseguido um bom número de atletas.

Denominado por Liga de Inverno’2020, a competição conta com 14 duplas, num total de 28 jogadores que irão discutir o título no nível 1 (seis duplas) e no nível 2 (oito duplas) até ao próximo dia 1 de Abril, dia...