“No dia 18 de Março foi declarado o estado de emergência em todo o país de modo a conter a propagação do vírus Covid-19, com profundo impacto na actividade do IEM, desde já visível na evolução dos seus indicadores”, informa o Instituto de Emprego, para justificar o facto de se registarem quebras nas ofertas de emprego (-23%), nos pedidos de emprego (-29%) e nos inseridos no mercado...