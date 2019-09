“Os prejudicados são o ambiente e os animais”

“O que é este silêncio? ‘Wake up!’” gritou Roberto Rodrigues, membro da Comissão Política Regional do PAN quando chegou à sede de campanha, ontem, no Funchal. Ainda não eram 21 horas, mas os defensores do Pessoas Animais e Natureza pareciam já estar a pressagiar. Mesmo quando, horas antes, a projecção da Universidade Católica para a RTP apontava que o partido poderia eleger entre...