“Os meus sets são um pouco diferentes daquilo que produzo”

Philipp Kempnich é o DJ e produtor alemão que sobe ao terraço do Pestana CR7, este sábado, dia 8 de Junho, em mais uma grande festa idealizada e produzida pela Tender Events, a decorrer entre as 19 horas e as 2 da madrugada.

O germânico é mesmo o grande cabeça-de-cartaz da 2.ª edição do ‘Sounds Like a Legend’, que este ano adopta a temática ‘Tenderland’, um mundo “onde o espírito...