O Porto do Funchal atingiu entre Janeiro e Junho deste ano o maior número de passageiros movimentados nos primeiros seis meses de um ano civil, ainda que em termos de escalas de navios não tenha sido dos melhores. Aliás, no 1.º semestre de 2019, o número de navios de cruzeiro que vieram à ilha da Madeira nem sequer está no top-3 do histórico desta infra-estrutura.

No total, conforme...