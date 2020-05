Hoje celebra-se o Dia da Marinha, data que Vasco da Gama chegou a Calecute, na Índia, em 20 de Maio de 1498. Com as comemorações canceladas devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o dia é sobretudo assinalado no canal da Marinha no Youtube e pela entrevista ao comandante da Zona Marítima da Madeira e dos vários cargos que fazem parte do comando, Capitão-de-mar-e-guerra...