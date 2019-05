Rafael Nóbrega é DJ Raffz, mas daqui a pouco tempo aquilo que mais gosta de fazer, que é clicar no ‘play’, vai acabar por apertar no botão de ‘pausa’, tudo porque o madeirense passará a ser comissário de bordo, depois de ter concluído o curso com sucesso, em Lisboa.

O jovem de 21 anos, que vive sozinho desde os 16, é considerado um dos mais talentosos Disc Jockeys da sua geração,...