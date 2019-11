Começa hoje no Teatro Baltazar Dias a 5.ª edição do Madeira PianoFest. A partir das 18 horas pode ouvir Stijn Claeys com Concerto para piano e orquestra em Lá maior de Mozart; e Dmytro Sukhovienko com o Concerto nº 1 para piano e orquestra em Mi menor de Chopin, ambos com o quinteto de cordas Atlântida. Sukhovienko falou ao DIÁRIO.

A música sempre o fez feliz, ou foi uma descoberta...