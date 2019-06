O Clube Desportivo ‘Os Especiais’ conseguiu no passado fim-de-semana, em Lisboa, conquistar a medalha de bronze no Campeonato Nacional de futsal ANDDI para atletas com deficiência mental.

Na fase de grupos a formação madeirense veio a alcançar a segunda posição do Grupo A, depois de perder diante da forte equipa do Clube Gaia, por 4-1, e golear o Clube AAPACDM-Faro por 6-1.

Já nas...