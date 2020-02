O Clube Desportivo ‘Os Especiais’ conquistaram, no passado sábado duas medalhas no futsal português destinado a atletas com sindrome down (SD) e deficiênca intelectual (DI).

Num evento que teve lugar em Celorico de Bastos os madeirenses festejaram o título de campeão de Portugal em futsal para jogadores com SD, depois de vencerem na final o CAT/Cerciamarante por 3-2.

A equipa campeã,...