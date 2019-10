O grupo ‘Os Alvi-negros vai promover no próximo sábado, dia 12 de Outubro, um jantar de homenagem e de entrega dos galardões aos que mais se destacaram ao serviço do clube na temporada transacta.

Os bilhetes para a cerimónia, que decorrerá no restaurante do Estádio da Madeira, estão à venda na sede do clube e na Nacional Store e têm um custo de 25 euros.

Antes do convívio entre alvinegros,...