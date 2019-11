Orquestra e trio enriquecem Festival de Bandolins

Começa sábado no Teatro Municipal Baltazar Dias o 4.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira, que inclui o 34.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras da Madeira. Este participam dois projectos internacionais, o Dom RA Trio e a Orquestra Mauro e Claudio Terroni com o oboísta Paolo Pollastri, a par de nove formações madeirenses do bandolim e duas tunas académicas. O programa...