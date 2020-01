A orientação na Madeira atraiu dezenas de atletas estrangeiros, no passado fim-de-semana que fizeram questão de marcar presença naquele que foi a 11.ª edição do Madeira Orienteering Meeting, que foi disputado em três dias de competição entre o Funchal e as serras de Santa Cruz.

Organizado pelo Clube Aventura da Madeira, este evento internacional foi pontuável para o Circuito Urbano...