Organização teme ‘via verde’ para matança de cabras

A Direct Action Everywhere Madeira (DxE-M) congratula-se com a renovação, por mais dez anos, do estatuto de Reserva Natural das Desertas, mas teme que a recomendação de Estrasburgo para manter a população de cabras a “um nível muito baixo” seja interpretado pelo Governo Regional como uma ‘via verde’ para o extermínio da espécie, à semelhança do que ocorreu com a vizinha Cabra do...