Orenburg de Marcos entra a vencer

A formação russa do Fakel Gazprom Orenburg, onde alinha o madeirense Marcos Freitas, começou da melhor maneira a defesa do título na Liga dos Campeões 2019/2020 em ténis de mesa, ao vencer a formação francesa do VS Angers TT por 3-0, na ronda inaugural do Grupo A.

Marcos Freitas jogou um dos confrontos de singulares, impondo-se por 3-1 ao sueco Jens Lundqvist, com parciais de 11-6,...