Ordem quer Marmeleiros junto ao hospital Dr. Nélio Mendonça

“Lutar por um plano de integração do Hospital dos Marmeleiros, de preferência nas imediações do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que a construção do novo Hospital e um processo moroso.” Esta é uma das propostas que a candidatura única ao Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos apresenta no âmbito do seu Programa de Acção.

Ao contrário do que aconteceu nas eleições para...