Ordem para fechar

O estabelecimento comercial ‘Go Go Kids’, localizado na Avenida Santiago Menor, no Funchal, está proibido de continuar a exercer actividades como núcleo infantil. Por não estar licenciado para funcionar no âmbito da educação de infância, aquele centro de diversões infantil foi notificado, alegadamente pela Secretaria Regional de Educação (SRE), como estando ilegal para funcionar...