Orçamentos chegam tarde mas sem surpresas

A redução da carga fiscal é promessa dos governos, da República e da Região, mas 2020 não será um ano de muitas novidades positivas em matéria de impostos.

O objectivo assumido, ao nível nacional e na Região, de manter a consolidação das contas públicas, com os dois governos a pretenderem terminar 2020 com um superavit - ao nível nacional seria a primeira vez em décadas -, não permite grandes reduções fiscais.

Ao nível nacional, a proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano prevê que o peso da receita fiscal e de contribuições sociais seja de 35% do Produto Interno Bruto - 25,2% da receitas fiscais e 9,8% de contribuições sociais -, o valor percentual mais alto desde 1995.

No entanto, uma contribuição fiscal e social elevada não quer dizer que cada contribuinte pague uma maior percentagem do seu rendimento. Segundo as contas do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, o aumento da receita fiscal resultará de haver um maior número de contribuintes e um aumento do poder de compra, com consequente aumento dos impostos directos e indirectos.

Na Região, a redução da carga fiscal vai acontecer, mas não será tão acentuada como já se verificou noutros anos.

Todas as previsões, em matéria de impostos, estão dependentes da aprovação dos orçamentos, do Estado e da Região, o que só acontecerá até Fevereiro. O facto de se terem realizado eleições, para a Assembleia da República e para a Assembleia Legislativa da Madeira - a 22 de Setembro e 6 de Outubro - implica que os orçamentos para 20202 sejam discutidos e aprovados já com o ano em curso.

Só depois da discussão na especialidade das duas propostas, será possível ter uma ideia definitiva sobre o que podem esperar os contribuintes em matéria fiscal.

O Orçamento de Estado, que deu entrada no parlamento ainda em Novembro, será votado, na generalidade, a 10 de Janeiro, mas a discussão na especialidade só acontecerá entre 4 e 6 de Fevereiro e será neste último dia que se procederá à votação final.

O Orçamento Regional para 2020, embora as receitas estejam dependentes das transferências do Estado, será discutido e votado entre 20 e 24 de Janeiro. O vice-presidente do Governo Regional deverá entregar a proposta, na Assembleia Legislativa, a 6 de Janeiro.

IRC baixa

A maior novidade fiscal, na Região, deverá ser a redução da taxa de IRC para os primeiros 15 mil euros de matéria tributável das empresas que passará de 17 para 12%. Uma redução que, segundo o Governo Regional, beneficia mais de 90% das empresas madeirenses que passam a pagara a taxa mais baixa do país.

A oposição responde, lembrando que as regiões autónomas podem reduzir as taxas dos impostos até um máximo de 30% e que a Madeira não utiliza toda essa capacidade.

O IRS pago pelos madeirenses vai continuar a ser mais baixo do que o cobrado no continente, mas mais alto do que nos Açores. No entanto, poderão surgir alterações nas tabelas, além da actualização de 0,3% que já consta do Orçamento de Estado (ver destaques).

Ao nível do IRC, também poderão surgir novidades para as empresas com sede nos concelhos do Norte da Madeira e Porto Santo. Esta medida tem sido proposta, todos os anos, pelo CDS que agora faz parte do Governo.

Ao que tudo indica, as taxas de IVA cobradas na Região vão manter-se um ponto percentual abaixo das que vigoram ao nível nacional: 22% (taxa máxima), 12% (intermédia) e 5% (reduzida).

Juros da dívida mais baixos

Os madeirenses podem esperar ‘prendas’ fiscais modestas, mas também o Governo vai receber uma pequena ajuda extra da República.

Ao fim de vários anos de reivindicações, a Região viu aceite a pretensão de pagar, no empréstimo do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, juros semelhantes aos que Portugal paga aios seus credores internacionais.

Já este ano houve uma redução e em 2020 a taxa será a média dos juros pagos pelo país, o que permitirá poupar mais alguns milhões.

IRS mantém escalões

O OE2020 mantém os mesmos sete escalões no Imposto sobre Rendimentos Singulares e apenas actualiza em 0,3%. Antes de ser conhecida a proposta de Mário Centeno, admitia-se a possibilidade de alargar o imposto a nove escalões, permitindo uma maior estratificação dos contribuintes com rendimento médio mensal acima de 1.000 euros. Na Madeira mantém-se a redução para os primeiros escalões. Como o imposto é progressivo, todos os contribuintes beneficiam.

Jovens beneficiados no IRS

Desconto no IRS dos jovens é de 30% no primeiro ano de tranalho, 20% no segundo e 10% no terceiro ano de actividade remunerada. As inscrições na Autoridade Tributária devem ser feitas até 15 de Fevereiro do ano seguinte ao primeiro ano de rendimentos. Este benefício é para contribuintes com idade entre os 18 a 26 anos e com licenciatura ou 12º ano com estágio. O desconto só se aplica a quem tenha rendimentos colectáveis até 25 mil euros.

‘Crowfdunding’ com taxa de 28%

As plataformas de ‘crowdfunding’ – uma forma de financiamento colaborativo – terão de reter 28% das verbas reunidas pelos seus utilizadores, para fins de cobrança de IRS. Estas formas de financiamento, através de plataformas na internet, tornou-se muito popular, uma vez que na maioria dos casos apelam à solidariedade, mas o OE2020 vem apertar com a contribuição fiscal. A cobrança de imposto é para todas as plataformas com sede e direcção em Portugal.

Alojamento local paga mais IRS e IRC

Os proprietários de unidades de alojamento local sem contabilidade organizada vão pagar mais IRC e IRS, este ano. Segundo a proposta de Orçamento de Estado apresentada pelo Governo da República, passam a contar como proveitos 50% dos rendimentos, quando até agora eram 35%. É incentivada a conversão de alojamento local em aluguer de longa duração que fica isenta de pagamento de imposto sobre as mais-valias, desde que o imóvel esteja em arredamento pelo menos cinco anos.

Empresas incentivadas a oferecer passes

O Orçamento de Estado para 2020 cria incentivos às empresas que decidam oferecer passes de transportes públicos aos seus trabalhadores. A despesa pode ser deduzida em 130% , na matéria tributável, quando até agora era de 100%. Esta medida insere-se num pacote de acções de promoção da defesa do ambiente -diminuição das emissões de carbono - com repercussões fiscais. O_objectivo principal é promover o transporte público, sobretudo nos maiores centros urbanos.

Vantagens só para quem tem filhos pequenos

Só quem tem dois filhos, ambos com menos de 3 anos, poderá beneficiar de uma dedução à colecta de IRS maior do que aquele que já está prevista para famílias com filhos menores. Para as outras famílias fica tudo na mesma. Esta medida de incentivo à natalidade chegou a ser apresentada como um apoio a todas as famílias, mas a proposta orçamental é mais limitada.

Empresas da Madeira pagam menos IRC

O OE2020 deverá passar de 15.000 para 25.000 euros o limite para a aplicação de IRC reduzido (17%) aos lucros das empresas. Na Madeira, os primeiros 15.000 euros de lucros terão uma taxa de 12%, a mais baixa do país. Esta medida regional, já anunciada pelo vice-presidente do Governo, deverá beneficiar a grande maioria das empresas madeirenses. Admite-se que possam ser mais de 905 as empresas, com sede na Região, que passarão a pagar IRC_a uma taxa de 12%.

Pensões pagas indevidamente recuperadas

A Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentação vão poder recuperar o valor total das pensões e outros subsídios pagos indevidamente a beneficiários após a morte. Estas situações resultam do pagamento de pensões e outros apoios sociais através de débito directo em conta bancária e que se mantiveram mesmo depois da morte do beneficiário. O Governo da República prevê medidas que permitam ao Estado recuperar estas verbas pagas indevidamente.

Prédios mais caros com IMT agravado

Os prédios com valor superior a 1 milhão de euros passam a ter uma taxa de Imposto Municipal de Transmissões de 7%. Até agora era de 6%, para prédios com valor superior a 574 mil euros. Este escalão mantém-se, mas surge o novo, acima de 1 milhão de euros.

O OE também agrava o IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, para a construção para uso habitacional em terrenos considerados de elevada pressão urbanística, ou que estejam devoluto há mais de dois anos.

Rendas voltam a aumentar

O valor das rendas deverá voltar a subir em 2020, em 0,51%, menos de metade do aumento registado este ano, de 1,15%. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, nos últimos 12 meses até Agosto a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 0,51%, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a actualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano , e que representa mais 0,51 euros por cada 100 euros de renda.

Tabaco aquecido paga mais

É feito um aditamento ao Código dos Impostos Especiais de Consumo criando um imposto sobre o tabaco aquecido, que até agora estava sujeito ao imposto incidente sobre tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar. O imposto incidente sobre tabaco aquecido tem dois elementos (um específico, de 0,0837 euros por grama, e um ‘ad valorem’ relativo à aplicação da percentagem de 15% aos preços de venda ao público). O imposto não pode ser inferior a 0,18 euros por grama.

IVA das touradas na taxa máxima

Há um ano, PSD, CDS e PCP aprovaram a redução do IVA das touradas para 6%, agora será a vez de PS e BE passarem para a taxa máxima de 23%, o que deverá ter o apoio de outros partidos, como o PAN. O OE também prevê um agravamento do imposto pago pelo jogo online. O imposto deverá passar de 15 para 25%, logo após a a