Orçamento Regional explicado em S. Vicente

O vice-presidente do Governo Regional deslocou-se ontem a São Vicente para apresentar à população do concelho nortenho, as principais medidas de apoio às famílias e empresas, assim como as intervenções previstas no Orçamento Regional (OR) para 2019.

Calado considerou este encontro “muito positivo” pelo facto de ter transmitido às pessoas as medidas do Governo previstas para o concelho...