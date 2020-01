O Orçamento Participativo do município da Ribeira Brava teve 22 propostas apresentadas na fase inicial de auscultação da população, dois dos quais a construção do Ginásio ao ar livre, na Tabua, a pavimentação do Caminho da Ameixieira, na Serra de Água e a realização tão desejada pelos jovens ribeira-bravenses da construção do Skate-Parque, que nascerá numa zona que “a partir deste...