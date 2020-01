Se as eleições legislativas se realizassem agora o eleitorado voltaria a dar a vitória ao PS e a esquerda manteria a maioria absoluta dos votos, de acordo com as projecções que constam do Barómetro Político da Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio. No estudo de Janeiro, efectuado em vésperas da votação, na generalidade, do Orçamento do Estado, os resultados são muito semelhantes...