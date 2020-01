A Assembleia da República aprovou ontem, na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020. O PS foi o único partido a votar a favor do orçamento, que mereceu as abstenções do BE, PCP, PAN, PEV, Livre e dos três deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira.

Votaram contra a proposta do Governo o PSD e o CDS-PP, bem como os deputados únicos do Chega...