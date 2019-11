A equipa sénior do Marítimo de futebol feminino tem hoje uma grande oportunidade de somar o seu quarto triunfo na Liga BPI, quando receber pelas 16 horas, no Campo Adelinos Rodrigues o conjunto do Cadima.

Para além do facotr casa as verde-rubras defrontam uma equipa que apenas venceu um jogo neste campeonato e que está ‘à mercê’ das madeirenses para poder somar nova vitória. Referência...