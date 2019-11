Urge tirar o plano da gaveta

Os desafios que se colocam ao destino Madeira e as opções estratégicas que os decisores públicos e os principais agentes do sector do Turismo são chamados a definir vão estar em destaque no 45.º congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que arranca esta tarde no hotel Savoy Palace.

Um tema que será abordado na quinta sessão do evento, na manhã...