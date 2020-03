Operadoras oferecem 10GB e canais desportivos

A pensar nas pessoas que vão ficar em casa e nas que vão trabalhar a partir dos seus domicílios, os operadores de telecomunicações decidiram oferecer, a título gratuito, 10 GB de dados móveis aos seus clientes que o peçam, uma medida disponível para os clientes particulares e empresariais. O extra pode ser requerido a partir do dia 17 de Março e tem a validade de um mês. Outra medida conjunta decidida pela Meo, Nos e Vodafone é a de não cobrar a mensalidade dos canais desportivos aos que já sejam subscritores ou que se tornem, enquanto estiverem suspensas as principais competições. Estas medidas excepcionais destinam-se a reduzir o impacto que as outras medidas adoptadas para combater a propagação do coronavírus estão a ter na vida dos portugueses.

O pacote de dados extra não será transferido para os clientes se não for requisitado. Esta oferta está disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 17, até ao dia 31 de Março, podendo ser subscrito através das aplicações de cliente das operadoras ou dos sítios das mesmas. Quando activado, os 10 GB extra têm a duração de 30 dias.

“Esta medida procura facilitar o cumprimento pelos cidadãos das medidas de prevenção e controlo de infecção pelo COVID-19, dando resposta às necessidades acrescidas de comunicação por se encontrarem em casa em regime de teletrabalho, de prevenção ou de assistência a familiares”, lemos no comunicado.

Quanto aos canais desportivos, a mensalidade gratuita resulta da suspensão da generalidade dos eventos desportivos. Esta decisão foi tomada pelos operadores em parceria com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, os canais pagos, que deixam de o ser desde ontem e durante o período excepcional de suspensão da maioria das competições desportivas dos respectivos canais.