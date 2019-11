A Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu 31 peças de roupa contrafeitas, na passada sexta-feira, no Funchal.

De acordo com a informação da GNR, foi no âmbito de uma operação rodoviária, direccionada para a fiscalização de mercadorias contrafeitas, que os militares foram capazes de detectar os artigos, avaliados em 930 euros, numa viatura,...