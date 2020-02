A Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy pretende promover a ópera na Região, uma área em que sente que há uma lacuna e falta de recursos e para isso apostou na criação do Estúdio de Ópera da Madeira, que estreia em Maio o seu primeiro espectáculo. Será uma adaptação de uma ópera-buffa, uma ópera italiana com carácter cómico, com encenação de Eduardo Gaspar. Para ver nos...