Entre hoje e sábado os courts do Marítimo/Clube Ténis do Funchal recebem o primeiro Open Marítimo em padel, categoria 500.

Esta prova oficial da Federação Portuguesa da modalidade, organizada pelo Club Sport Marítimo em colaboração com a Associação de Padel da Madeira conta com um total de 37 duplas que irão discutir os vários lugares do pódio, bem como o amealhar de pontos para...