Os atletas olímpicos Allan do Carmo e Ana Marcela, em representação do Brasil, já confirmaram presença no Madeira Island Ultra-Swim (MIUS), agendado para 12 de Setembro.

De acordo com o seleccionador brasileiro, Fernando Possenti, a presença na prova madeirense será uma boa oportunidade para os nadadores regressarem à competição, preparando os próximos desafios:

“O objectivo maior...