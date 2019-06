‘Oktoberfest’ do Funchal começa hoje

O Funchal Beer Fest abre hoje as portas, às 11h30, congregando no Largo da Restauração 11 stands dedicados inteiramente à cerveja e outros três reservados às experiências gastronómicas. Este evento, idealizado pelo DIÁRIO e que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, vai já na sua 2.ª edição e prolonga-se até ao dia 29 de Junho (sábado), contando com uma forte componente...