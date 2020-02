Há muito para viver no Carnaval madeirense. Depois do ponto alto da noite de ontem no Funchal, hoje o programa estende-se por vários municípios, convidando a viver a festa também fora do centro. Dos onze concelhos, oito apresentam propostas, basta escolher o seu destino preferido.

No Estreito de Câmara de Lobos há Trapalhão pelas 16 horas com o cortejo a invadir aas ruas do centro,...