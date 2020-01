O francês Sébastien Ogier (Toyota) terminou o segundo dia do Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, na liderança da classificação.

Após oito classificativas, Ogier gastou 1:43.31,5 horas, tendo 1,2 segundos de vantagem sobre o companheiro da Toyota, Elfyn Evans.

Ogier chegou à secção da tarde na terceira posição mas com a vitória nas duas primeiras especiais...