O MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira inicia hoje um ciclo das visitas-oficina gratuitas para toda a família, com o limite máximo de cinco pessoas por oficina. Esta actividade irá decorrer todos os sábados até 1 de Agosto próximo, às 10h30, 11h30 e 15h30.

“Estamos a retomar, com as precauções e segurança recomendadas, e de forma gradual, as actividades nos museus, sendo...