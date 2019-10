Valter Moreno, o preparador físico que matou a ex-companheira num apartamento na zona da Ajuda, foi condenado, ontem, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), a cinco meses de prisão pela prática do crime de ofensa à memória de pessoa falecida, por ter feito uma inscrição injuriosa com sangue na parede da casa da vítima.

Há cerca de um ano já lhe tinha sido aplicada...