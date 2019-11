“Ocultação” da rescisão do ferry dá protesto

Élvio Sousa, líder do Juntos Pelo Povo (JPP), vai apresentar um voto de protesto na Assembleia Legislativa por não ter dúvidas que foi “notório um procedimento deliberado na tentativa de ocultação, por parte do Governo Regional da Madeira, de uma decisão com consequências negativas para a economia regional”. O líder parlamentar do JPP considera que Miguel Albuquerque e Pedro Calado...