A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) já não irá actuar no dia 18 de Abril na Casa da Música do Porto. O concerto integrado na 48.ª Conferência Internacional da ESTA – European String Teatchers Association foi cancelado devido à falta de meios para financiar as viagens dos músicos até ao Norte do país.

Esta era uma importante deslocação para a orquestra madeirense, que raramente...