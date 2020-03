O director do Observatório Oceânico da Madeira (OOM) reivindica um financiamento base do Governo Regional para garantir a continuidade do projecto, isto numa altura em que se debate com um futuro incerto. Segundo Rui Caldeira, a unidade de investigação está em contagem decrescente. O projecto nasceu através de uma candidatura ao Programa Quadro Madeira 14-20 e com o fim do financiamento...