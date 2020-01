O presidente do Governo Regional da Madeira vai convidar Marcelo Rebelo de Sousa para visitar a Igreja e Convento de Santa Clara. A ideia é aproveitar a vinda do Presidente da República para as comemorações, na Madeira, do dia 10 de Junho, Dia de Portugal e das Comunidades Madeirenses, e mostrar todo o trabalho de conservação e restauro que está a ser feito naquele que é o único...