Obras na Urgência e no Bloco Operatório passam para outro Governo

Ao de fim mais de quatro anos a prometer e a adiar, o Governo Regional assume que não vai iniciar as obras de requalificação no Bloco Operatório Central e na Urgência de adultos do hospital Dr. Nélio Mendonça. A intervenção naqueles dois serviços há, pelo menos, seis anos que é considerada urgente e já foi reivindicada por pessoas alheias ao SESARAM, mas também por vários responsáveis...