Foi lançada a ‘primeira pedra’ no moroso processo que envolve as obras de recuperação do Forte de São João Baptista, em Machico.

Referimo-nos ao facto da vice-presidência do Governo Regional ter aprovado a proposta de cedência do imóvel ao Município, após os 30 anos da concessão, “como compensação na sequência da inclusão de uma parcela com 510m2, propriedade desta Câmara, no contrato...