A obra de ampliação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta com custo global de 68 milhões de euros (45 dos quais do Fundo de Coesão) está na recta final. Não há datas de inauguração, mas, neste momento, tem uma realização financeira de cerca de 90%, sendo que as componentes necessárias à produção (albufeira, conduta forçada e central hidroeléctrica) estão praticamente concluídas....