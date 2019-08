Obra corta trânsito em S. Roque

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dará início, na próxima terça-feira, dia 20 de Agosto, à fase final da consolidação da escarpa sobranceira à estrada Comandante Camacho de Freitas, no troço compreendido entre as rotundas da Fundoa e do Encontro, na freguesia de São Roque, ficando o mesmo interrompido ao trânsito nos próximos três meses.

“Nesta zona, serão agora realizados trabalhos...