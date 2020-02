O Recreio Musical União da Mocidade e a sua Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) fizeram 107 anos no passado dia 18, vão celebrá-los hoje com um concerto com o tenor Carlos Guilherme no auditório do Hotel Vidamar e amanhã com uma missa com o coro Lux Aeterna e um almoço convívio na sede, em São Roque. A Associação gostava de ter mais motivos para festejar, sobretudo a profissionalização...