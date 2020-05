A pandemia também chegou à floresta. O novo coronavírus afectou quem tem investimentos na serra. A paralisação da economia em estado de emergência parou a actividade e com prejuízos para as empresas. Quem o diz é Martinho Gouveia. Tem 38 anos. É empresário. Tem no sector primário o seu principal foco, particularmente na floresta. A Florasanto tem sido uma empresa que tem ganho diversos...