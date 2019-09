O vinho que corre o Mundo

O vinho, a par da água, é um dos elementos indissociáveis da história da Madeira, sobretudo se a quisermos interpretar numa perspectiva líquida. Praticamente desde o início do povoamento que o ‘néctar de Baco’ integra as culturas que ocupam as terras madeirenses, à medida que estas iam sendo arroteadas à floresta.

Há registos de que a par da cana sacarina e dos cereais, a vinha...